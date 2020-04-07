Бывший защитник сборной Швейцарии скончался от коронавируса

Бывший защитник сборной Швейцарии Роджер Шаппо скончался от коронавируса в возрасте 79 лет, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



Шаппо находился в больнице с 20 по 24 марта, после чего был отпущен домой. 1 апреля ему стало хуже, он был помещён в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Шаппо сыграл 101 матч за сборную Швейцарии по хоккею. Он принимал участие в Олимпиаде-1964 и в трёх чемпионатах мира.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.