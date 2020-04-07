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Науменков и Шалунов планируют перебраться в НХЛ

Науменков и Шалунов планируют перебраться в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты московского ЦСКА Михаил Науменков и Максим Шалунов намерены перебраться в Национальную хоккейную лигу, информирует телеграм-канал «Арена Бреда» со ссылкой на эфир хоккейного агента Шуми Бабаева.

Права на 27-летнего Науменкова в НХЛ никому не принадлежат. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 защитник провёл 45 матчей, записав в актив пять результативных передач при показателе полезности "+4" и 45 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина Науменков отыграл два матча.

Права на 27-летнего Шалунова в НХЛ принадлежат «Чикаго Блэкхоукс». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 25 (14+11) баллов при показателе полезности "+17" и 26 минутах штрафа. В четырёх встречах Кубка Гагарина Шалунов заработал 2 (1+1) балла.

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