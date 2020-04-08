НХЛ рассматривает возможность возобновления сезона в августе без зрителей

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность возобновления сезона в августе без болельщиков, сообщает CBC.ca
По данным источника, НХЛ планирует возобновить сезон в конце лета с играми плей-офф при закрытых трибунах, чтобы не допустить распространения коронавируса. Лига попросила команды обеспечить доступность арен в летние месяцы.
Национальная хоккейная лига 12 марта официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.
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