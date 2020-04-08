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Подомацкий — о подготовке вратарей в России: революция совпала с открытием КХЛ

Подомацкий — о подготовке вратарей в России: революция совпала с открытием КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей «Локомотива» Егор Подомацкий поделился мнением об изменениях в подготовке голкиперов в российском хоккее.

«Революция – можно сказать именно так – во вратарском цеху по срокам совпала с открытием КХЛ. В наше время голкипер по большому счёту не был отдельной фигурой, мы работали в общей группе – и на льду, и в зале. Это же касалось и школы: каждый играл в своём стиле, задача была простая – любым способом поймать шайбу. За счёт личных качеств, реакции, габаритов – как угодно!

Но лет 10-15 назад произошёл перелом. В каждом клубе КХЛ появились специальные тренеры вратарей, работа с голкиперами в команде стала индивидуальной, по продуманному до детали плану. В наше время каждый вратарь был самородком, сейчас работает система. Такая технология принесла результат: с российскими голкиперами нет проблем ни в КХЛ, ни в НХЛ, эта позиция стала в нашем хоккее одной из самых благополучных. Один из примеров – наш «Локомотив», где молодые и талантливые голкиперы растут один за другим», – цитирует Подомацкого Russia-Hockey.

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