Жена Ковальчука показала, как муж готовит пиццу

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, опубликовала в «инстасториз» видео, на котором запечатлено, как российский форвард готовит пиццу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.