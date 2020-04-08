Сергачёв: плей-офф в Северной Дакоте – бред. Без фанатов, на одной арене. Это нереально

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о варианте доиграть нынешний сезон НХЛ в Северной Дакоте.
«Конечно, мы потеряем деньги. Здесь огромные деньги, а мы сейчас не играем. Если не сыграем плей-офф, не дай бог, то это почти треть того, что лига зарабатывает. Форматов очень много обсуждают, не знаю, идут разговоры или нет. Был формат, когда в плей-офф играли бы 24 команды, другой вариант – 16 команд, и пару игр перед плей-офф. Не могу представить, как это будет выглядеть.
Думаю, мы будем играть. В Северную Дакоту не хочу, это бессмысленно. Играть там? Это бред. Без фанатов, на одной арене, это нереально. Есть идея с Северной Дакотой, что все команды отправятся туда, мы будем играть на одной арене все матчи без фанатов. А где они все жить будут? Это много контакта, на одной арене будут собираться больше 50 человек сто процентов. Как здесь сказали, я сразу подумал: «Какая Северная Дакота?». Кто, во-первых, разрешит туда лететь, как туда канадские команды полетят, потому что им нельзя выезжать из страны. Это люди напридумывали, в TSN сразу же написали», — сказал Сергачёв во время прямого эфира в «Инстаграме».
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