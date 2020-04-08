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Рылов: никто не скажет плохого слова про Знарка. Он мог и пихануть, но в пределах нормы

Рылов: никто не скажет плохого слова про Знарка. Он мог и пихануть, но в пределах нормы
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Яков Рылов поделился впечатлениями от выступлений под руководством главного тренера красно-белых Олега Знарка.

«Наш штаб умеет использовать лучшие качества любого игрока. Тренеры сразу видят, куда его поставить, чем он может помочь команде. Это они просто отлично делают. Я думаю, что ни один игрок плохого слова ни про Знарка, ни про Витолиньша не скажет. Атмосфера в команде в этом сезоне была отличная. В том числе отношения между игроками и тренерами. Олег Валерьевич мог всегда подойти, пошутить. А мог и пихануть! Но это всё в пределах нормы, всё ради дела, которое мы делали все вместе.

Я целенаправленно шёл в команду Знарка. Это не последнюю роль сыграло при подписании моего контракта со «Спартаком». Ведь все знают, какой это специалист. Повторюсь, он умеет использовать лучшие качества игрока. А мне именно это и было нужно после предыдущих сезонов», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

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