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Агент Афиногенова: Максим полон сил, рано говорить о завершении карьеры

Агент Афиногенова: Максим полон сил, рано говорить о завершении карьеры
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Максима Афиногенова, заявил, что его клиент не намерен завершать игровую карьеру. Ранее стало известно, что 40-летний нападающий не получит нового контракта от бело-голубых и покинет команду Владимира Крикунова.

Статистика Максима Афиногенова в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020

«Максим Афиногенов, слава богу, полон сил и здоровья, готов играть. Рано говорить о завершении карьеры после ухода из „Динамо“. Возможно ли возвращение в „Витязь“? Да всё может быть. Но здесь просто рано комментировать что-либо, не будем забегать вперёд», — цитирует Чистякова РИА «Новости».

Статистика Максима Афиногенова в плей-офф КХЛ сезона-2019/2020.

Источник: московское «Динамо» хочет подписать Лехтеря, клуб покинут Афиногенов и Индрашис
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