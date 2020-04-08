Агент Афиногенова: Максим полон сил, рано говорить о завершении карьеры

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Максима Афиногенова, заявил, что его клиент не намерен завершать игровую карьеру. Ранее стало известно, что 40-летний нападающий не получит нового контракта от бело-голубых и покинет команду Владимира Крикунова.

Статистика Максима Афиногенова в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020

«Максим Афиногенов, слава богу, полон сил и здоровья, готов играть. Рано говорить о завершении карьеры после ухода из „Динамо“. Возможно ли возвращение в „Витязь“? Да всё может быть. Но здесь просто рано комментировать что-либо, не будем забегать вперёд», — цитирует Чистякова РИА «Новости».

Статистика Максима Афиногенова в плей-офф КХЛ сезона-2019/2020.