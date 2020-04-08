Раст: если НХЛ доиграет регулярный чемпионат, я могу выбить 30 голов

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением об остановке регулярного чемпионата НХЛ из-за коронавируса.
«Нынешний сезон получается непростым. У нас было много травм, мы теряли ключевых игроков. Нам было непросто, но мы не сдались. Эта пауза — ещё одно препятствие, которое нам нужно преодолеть, когда возобновится сезон.
Я мог достичь отметки в 30 голов за сезон? Я хочу понять, чем закончится вся эта история с карантином. Если сезон продолжится и мы будем играть матчи регулярного чемпионата, тогда у меня появится шанс», — приводит слова Раста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
За 55 матчей регулярного чемпионата Раст набрал 56 (27+29) баллов.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 8 апреля 2020
-
18:43
-
18:34
-
18:16
-
17:49
-
17:25
-
17:08
-
16:50
-
16:35
-
16:26
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:27
-
15:11
-
14:55
-
14:29
-
14:08
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
10:51
-
10:30
-
10:24
-
10:05
-
09:50
-
09:31
-
09:22
-
09:02