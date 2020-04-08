Раст: если НХЛ доиграет регулярный чемпионат, я могу выбить 30 голов

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением об остановке регулярного чемпионата НХЛ из-за коронавируса.



«Нынешний сезон получается непростым. У нас было много травм, мы теряли ключевых игроков. Нам было непросто, но мы не сдались. Эта пауза — ещё одно препятствие, которое нам нужно преодолеть, когда возобновится сезон.



Я мог достичь отметки в 30 голов за сезон? Я хочу понять, чем закончится вся эта история с карантином. Если сезон продолжится и мы будем играть матчи регулярного чемпионата, тогда у меня появится шанс», — приводит слова Раста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



За 55 матчей регулярного чемпионата Раст набрал 56 (27+29) баллов.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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