Холланд — о находящемся в коме игроке «Эдмонтона»: сначала у него болела голова

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал ситуацию с нападающим клуба Колби Кейвом, который перенёс операцию на мозге и находится в искусственной коме.
«Я говорил с женой Колби этим утром. Она мне рассказала о прошлой ночи, как у него болела голова, после чего они отвезли его в больницу в Онтарио, где определили кровоизлияние в мозг. После этого его перевезли в больницу в Торонто. Наши мысли и молитвы с Колби и Эмили. Мы все надеемся на хорошие новости», — приводит слова Холланда официальный сайт НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был прерван из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены, в том числе сезон КХЛ.
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