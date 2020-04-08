Кетов: слышал, что этот сезон КХЛ может быть доигран. Это будет правильно
Нападающий петербургского СКА Евгений Кетов поделился своим мнением о прерванном из-за коронавируса сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«На самом деле очень обидно, что мы не закончили плей-офф, команда явно была на ходу. Хотелось бы увидеть, какой клуб в этом году самый сильный. Впрочем, слышал, что этот сезон ещё может быть доигран. Считаю, это будет правильно.
Чем занимаюсь на самоизоляции? Воспитанием детей. Тренирую среднего сына — он занимается в «Армии СКА» 2012 года рождения. Нам скидывают онлайн тренировки — провожу их сам, поддерживаю форму.
Планы на ближайшее время? Сейчас надо хорошо отдохнуть, подготовиться и физически, и эмоционально», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.
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