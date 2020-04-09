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6 членов организации, в том числе 2 игрока, «Оттавы» выздоровели от коронавируса

6 членов организации, в том числе 2 игрока, «Оттавы» выздоровели от коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

6 членов организации клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» у которых был выявлен коронавирус, включая двух игроков, выздоровели. Об этом сообщил главный тренер клуба Ди Джей Смит.

«У всех всё хорошо. У всех, кто заразился COVID-19, не было ужасных симптомов, о которых говорят по телевизору, как у некоторых людей, которые действительно боролись за свою жизнь. Некоторые парни чувствовали себя плохо. Но будучи спортсменами, они всё перетерпели. И теперь они все по ту сторону. Я думаю, важно, чтобы все видели, что эта болезнь никого не щадит, актёров и актрис, богатых, бедных. Вы должны быть уверены, что вы в безопасности, и я очень рад, что у всех, кто находился в самолёте во время выездной серии из трёх игр с 7 по 11 марта в Калифорнию, сейчас всё хорошо», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.

«Оттава Сенаторз», набрав 62 очка в 71 встрече, занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ.

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