Кожевников: Квартальнов везде применяет свою систему игры. Она показывает эффективность

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса».

«Квартальнов качественно провёл регулярный чемпионат с «Ак Барсом» и мог добиться многого в плей-офф. Этот тренер последовательно применяет свою систему игры во всех командах, включая нынешнюю. И, судя по результатам, она показывает свою эффективность.



А доверие к молодёжи, её внедрение в состав, отсутствие боязни, что она будет ошибаться на уровне КХЛ, вообще редкая черта для тренеров. За счёт этого у «Ак Барса» хорошие перспективы с Квартальновым и на следующий сезон», – приводят слова Кожевникова «Известия».

В этом сезоне команда Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.