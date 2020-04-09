Кожевников: Квартальнов везде применяет свою систему игры. Она показывает эффективность

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса».
«Квартальнов качественно провёл регулярный чемпионат с «Ак Барсом» и мог добиться многого в плей-офф. Этот тренер последовательно применяет свою систему игры во всех командах, включая нынешнюю. И, судя по результатам, она показывает свою эффективность.
А доверие к молодёжи, её внедрение в состав, отсутствие боязни, что она будет ошибаться на уровне КХЛ, вообще редкая черта для тренеров. За счёт этого у «Ак Барса» хорошие перспективы с Квартальновым и на следующий сезон», – приводят слова Кожевникова «Известия».
В этом сезоне команда Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.
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