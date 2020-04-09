О каком игроке КХЛ вы больше всего ждёте трансферных новостей?
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. 1 мая в КХЛ откроется окно переходов, а пока команды занимаются переподписанием контрактов со своими игроками.
Предлагаем принять участие в опросе: «О каком игроке КХЛ вы больше всего ждёте трансферных новостей?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Ранее стало известно, что магнитогорский «Металлург» не смог договориться о контрактах с Сергеем Мозякиным и Виктором Антипиным. Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин может перебраться в «Детройт Ред Уингз», голкипер ЦСКА Илья Сорокин — в «Нью-Йорк Айлендерс», а форвард «армейского» клуба Кирилл Капризов — в «Миннесоту Уайлд».
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