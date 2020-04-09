Экс-капитан «Рейнджерс»: раньше игроки вбивали гвозди в коньки, чтобы не кататься летом

Бывший капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Дейв Мэлони, игравший в НХЛ с 1974 по 1985 год, считает, что нынешние хоккеисты способны быстро набрать форму в том случае, если хоккейный сезон возобновится.



«Современный хоккеист намного опережает тех игроков, что были в моё время. Мой партнёр по «Рейнджерс» Кароль Ваднэ говорил, что в день окончания сезона он вбивал гвозди в ботинки коньков и вытаскивал их только в первый день тренировочного лагеря. Это было правильно. Парни никогда не катались летом.



Теперь же всё иначе, но чтобы вернуться к прежней скорости, хоккеистам потребуется время, это сильно отличается от простых пробежек и правильного питания. Но когда все успокоятся, это не займёт много времени», — приводит слова Мэлони Newsday.

Дебур: в хоккее нужно время для набора формы. Это не баскетбол, где можно играть во дворе