Пилко: у Бека и Андригетто действующие контракты с «Авангардом», пока стоим на этом

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форвардов «Авангарда» Тейлора Бека и Свена Андригетто, прокомментировал слухи, что хоккеисты могут покинуть омский клуб.

«По Андригетто и Беку пока ничего сказать не могу. У них есть действующий контракт, пока стоим на этом. Пока «Авангард» ничего не сказал по поводу Свена, хотят ли они продлевать. У нас нет пункта об обмене в контракте. У него в России всё нормально, он хочет остаться в КХЛ. Это был первый его сезон здесь, он приехал совсем из другого хоккейного мира, сейчас потихоньку начал адаптироваться в России. Думаю, в следующем сезоне мы увидим от него ту игру, которую ожидали с самого начала.

Клинкхаммер? Уже говорили о его уходе. Пока ищем варианты, они есть в Швейцарии и России. У самого Роба в приоритете КХЛ», — цитирует Пилко Sport24.