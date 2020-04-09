Пилко: у Бека и Андригетто действующие контракты с «Авангардом», пока стоим на этом

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форвардов «Авангарда» Тейлора Бека и Свена Андригетто, прокомментировал слухи, что хоккеисты могут покинуть омский клуб.
«По Андригетто и Беку пока ничего сказать не могу. У них есть действующий контракт, пока стоим на этом. Пока «Авангард» ничего не сказал по поводу Свена, хотят ли они продлевать. У нас нет пункта об обмене в контракте. У него в России всё нормально, он хочет остаться в КХЛ. Это был первый его сезон здесь, он приехал совсем из другого хоккейного мира, сейчас потихоньку начал адаптироваться в России. Думаю, в следующем сезоне мы увидим от него ту игру, которую ожидали с самого начала.
Клинкхаммер? Уже говорили о его уходе. Пока ищем варианты, они есть в Швейцарии и России. У самого Роба в приоритете КХЛ», — цитирует Пилко Sport24.
- 9 апреля 2020
-
14:50
-
14:23
-
14:10
-
14:00
-
13:33
-
13:10
-
13:01
-
12:44
-
12:35
-
12:07
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:51
-
10:35
-
10:10
-
09:58
-
09:33
-
09:10
-
07:00
-
04:31
-
04:12
-
03:16
-
00:56
-
00:31
- 8 апреля 2020
-
23:56
-
23:29
-
22:56
-
22:31
-
22:16
-
21:52
-
21:10
-
20:39
-
20:33
-
20:20