Кожевников: Антипин полтора года назад и Антипин сейчас — два разных игрока

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об уходе защитника Виктора Антипина из “Металлурга”.



«Правильно ли делает “Металлург”, что избавляется от крупных контрактов Мозякина и Антипина? Мы же не знали до этого, что делал бывший вице-президент клуба Величкин. Мы же не знали, что такие суммы в команде получали всего семь человек, а остальные играли практически за бесплатно. Может быть, тогда была другая стратегия? Посмотрим, что сейчас будет. Мы не знаем сумм всех контрактов, кто за что играет. Сколько раз уже говорил: всё должно быть открыто, все должны знать, кто за что играет, кто сколько стоит.



Антипин полтора года назад и Антипин сейчас — два разных игрока. Амбиций у него полно, а игры нет. Раньше он был забивающим игроком, сейчас он больше играет в обороне. Я же не знаю, какую задачу перед ним поставил тренер и насколько он её выполняет. Его контракт зависит от агента. В любом случае мы не видим того уровня игры, который у него был полтора года назад. Сейчас у Антипина спад. Раньше его имя звучало, а в этом году его не было.



Насколько удивительно, что при спаде Антипин не хочет подвинуться по деньгам? Это всё амбиции и характер. Антипин не был бы Антипиным, если бы у него не было характера, который присутствует у любого игрока. По таким вопросам работают агенты, с которым он разговаривает», — сказал Кожевников в интервью “Чемпионату”.

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