«Магнитка» избавилась от звёздного игрока. Антипин не захотел получать меньше 125 млн

«Мы не можем заявиться на следующий сезон»

Для магнитогорского «Металлурга» нынешний сезон обернулся настоящим провалом. Уральский клуб, привыкший бороться за самые высокие места, на сей раз завершил выступление в чемпионате уже на стадии первого раунда. Команда Ильи Воробьёва проиграла «Барысу» (1-4). Изменения в магнитогорском клубе назревали давно, а межсезонье перед введением жёсткого потолка зарплат в КХЛ подошло для кардинальных перемен как нельзя лучше.



«Мы не можем заявиться на следующий сезон, так как семь игроков забрали 80% потолка зарплаты следующего сезона. Хоккеистам, которые имеют большие контракты, сделаны новые предложения. С реальными цифрами. Или игроки с большими зарплатами принимают наши условия, или будем расставаться», – заявил на итоговой пресс-конференции первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков.

Ласьков: «Магнитка» не может заявиться на следующий сезон. 7 игроков забрали 80% потолка

Первым от новой политики пострадал Мозякин

Первым жёсткую политику уральского клуба на себе прочувствовал Сергей Мозякин. 39-летний нападающий по действующему контракту получал 180 млн рублей. Понятное дело, что в новых реалиях КХЛ Мозякин и близко не мог рассчитывать на повторение прежних контрактных условий. Переговоры по новому контракту продолжались около двух недель, но в итоге завершились ничем. Лучший снайпер в истории отечественного хоккея покидает уральцев после девяти лет в Магнитогорске.



«Клуб сделал предложение, которое представляется нам неприемлемым. С другими клубами до 30 апреля мы не имеем права вести переговоры. После 30 апреля мы вступим в переговорный процесс с командами в КХЛ. Переговоры с «Металлургом» закончились», – констатировал хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы Мозякина.

Мозякин и «Магнитка» расстались из-за денег. Где теперь окажется главный бомбардир КХЛ? 38-летний капитан «Металлурга» не пошёл на уступки своей команде. Он хочет играть дальше, но найдутся ли желающие переплачивать ветерану?

Трёхлетний контракт Антипина стал ловушкой

Однако и ухода Мозякина магнитогорскому клубу было недостаточно, чтобы исправить все последствия селекции, которая велась прежним руководством уральцев. При Геннадии Величкине «сталевары» жили на очень широкую ногу, подписывая долгосрочные контракты на значительные суммы. Один из таких контрактов был заключён и с Виктором Антипиным.



Воспитанник магнитогорского хоккея после поражения в финале Кубка Гагарина в 2017 году совершил непродолжительную экскурсию в НХЛ. В «Баффало Сэйбрз» Виктор провёл всего один сезон, после чего вернулся в Магнитогорск. Уральцы не пожалели денег на своего воспитанника. 2 июля 2018 года «Металлург» заключил трёхлетний контракт с Виктором на общую сумму в 375 млн рублей (125 млн рублей за сезон).



Первый сезон после возвращения на родину Антипин провёл на довольно среднем уровне – 27 очков в 55 матчах регулярки при показателе полезности «-1». Уже тогда казалось, что такая статистика не стоит того, чтобы платить 125 млн рублей. Но минувший сезон 27-летний защитник откровенно завалил. Квинтэссенцией игры Виктора стало его выступление в плей-офф. Ноль очков в пяти матчах при ужасной полезности «-7». Это катастрофа.

Получали много, а играли кое-как. 10 звёздных игроков, проваливших плей-офф КХЛ Клубы этих хоккеистов уже находятся в отпуске. Помощи от своих лидеров они не дождались.

«Антипину предложили нормальные условия, но получили отрицательный ответ»

В этой связи решение боссов «Металлурга» предложить Антипину переподписать соглашение выглядело абсолютно логичным шагом. Тем более что аналогичные предложения услышали представители Николая Кулёмина, Григория Дронова и Егора Яковлева. Перечисленные хоккеисты, скрепя сердцем, пошли на уступки «Магнитке» и свои финансовые притязания уменьшили. Все. Кроме непосредственно Антипина.

Яковлев: в НХЛ никого бы не заставили переписывать контракт. В КХЛ это в порядке вещей

«Наши воспитанники Кулёмин, Яковлев и, наверное, Дронов, от которого я получу ответ в ближайшее время, пошли на сокращения контрактов. Они с пониманием отнеслись к этим вещам. Виктору Антипину мы предложили нормальные условия, но он посчитал, что нет.



Ему нужна какая-то смена обстановки. Возвращение из НХЛ, где у него была тяжёлая травма, могло сказаться психологически. Мы не готовы ему платить нынешние деньги. Думаю, будем с ним расставаться. Предложение мы ему сделали, но получили отрицательный ответ», – сказал «Чемпионату» Ласьков.

Где и на каких условиях продолжит карьеру Антипин?

В ближайшее время действующий контракт с хоккеистом будет расторгнут, после чего Антипин выйдет на рынок свободных агентов. Необходимо заметить, что в накладе защитник точно не окажется. Согласно регламенту КХЛ, за разрыв контракта по инициативе клуба Антипин получит солидную денежную компенсацию. После этого агент игрока сможет приступить к поиску нового клуба.



Рискну предположить, что долго безработным Антипин не пробудет и очень быстро после открытия окна переходов получит новое место работы. Российский хоккей традиционно испытывает огромную проблему с защитниками. Хороших игроков можно пересчитать по пальцам одной руки, и их не наберётся даже на все топ-клубы КХЛ. В услугах Антипина совершенно точно будут заинтересованы оба «армейских» клуба. Проблемы с подбором защитников испытывают московское «Динамо» и «Автомобилист». Да и «Авангард» наверняка захочет закрыть брешь, которая может образоваться после ухода Вячеслава Войнова. Не будем сбрасывать со счетов и «Салават Юлаев», который может потерять Захара Арзамасцева и Артёма Сергеева. Пожалуй, только «Ак Барс» из признанных лидеров лиги не станет претендовать на 27-летнего защитника.

В какой клуб перейдёт Виктор Антипин?

Антипин провёл безобразный сезон в «Металлурге», однако он все ещё находится в идеальном хоккейном возрасте. У Виктора за плечами опыт игры за сборную России и сезон в НХЛ, что очень ценится в нашей лиге. А самое главное он обладает правильным паспортом, ведь лимит на легионеров тоже ещё никто не отменял. Учитывая возможную масштабную экспансию защитников СКА (Артём Зуб) и ЦСКА (Александр Романов, Алексей Марченко и Михаил Науменков) в НХЛ почему-то кажется, что именно эти клубы и будут главными претендентами на Антипина. К тому же пресловутые интересы сборной России тоже никуда не делись. Очевидно, что прежнего контракта никто игроку не предложит, но на условные 55-60 млн рублей сторона игрока вполне может рассчитывать.