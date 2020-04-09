СКА поддержал детскую городскую больницу в борьбе с коронавирусом

Хоккейный клуб СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Детской городской больницы №1), сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.
В учреждении предприняты максимальные меры для спасения новорожденных и оказания высококвалифицированной помощи петербуржцам до 18 лет в условиях пандемии коронавируса. Акция реализована при поддержке фонда профилактики рака «Не напрасно». Специалисты фонда при помощи врачей-консультантов проанализировали, в чём больница испытывает наибольшую потребность, учитывая возросшую нагрузку.
Хоккейный клуб СКА помог приобрести расходные материалы и изделия для анестезиологии и реанимации, чтобы врачи больницы обладали запасом необходимых материалов для обеспечения высокотехнологичной помощи пациентам.
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