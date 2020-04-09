Утверждён новый состав совета директоров КХЛ

Состоялось заочное голосование общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий сшвета директоров и избрании нового состава.

Общий состав совета директоров КХЛ:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров, председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»;



2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ;



3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ, советник генерального менеджера АНО «Народная команда – Хоккейный клуб «Спартак»;



4. Анисимов Алексей Владимирович – главный арбитр КХЛ;



5. Басков Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ЗАО «ХК «Динамо Минск», заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси;



6. Батехин Сергей Леонидович – старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»;



7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ООО «ПХК ЦСКА»;



8. Жамнов Алексей Юрьевич — первый вице-президент — генеральный менеджер АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;



9. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть»;



10. Крылов Александр Владимирович – председатель совета директоров Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»;



11. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России;



12. Курри Яри – президент ХК «Йокерит»;



13. Ласьков Сергей Алексеевич – первый вице-президент — директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»;



14. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»;



15. Медведев Александр Иванович – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»;



16. Прохоров Виталий Владимирович — вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали;



17. Рашников Виктор Филиппович – председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»;



18. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России;



19. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА»;



20. Савицкис Юрис Янович – президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»;



21. Фастовский Кирилл Валерьевич – член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».