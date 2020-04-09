Малкин: мы с женой больше ругались до коронавируса, а сейчас в семье идиллия

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о семейной жизни.

«Ребёнку надо очень много игр, общения. Сейчас ему сняли гипс, каждый день борьба, догонялки. Понял, как это тяжело и как было тяжело нашим родителям, потому что мы жили в двухкомнатной квартире, оба работали. Они приходили с работы, надо было вести нас на тренировку или на улицу.

Наша семья была даже не среднего достатка. Можно сказать, бедной, макароны ели каждый день. По-флотски – любимое блюдо, могу есть их каждый день. Ребёнок у меня такой же, каждый день ест макароны. Это еда для всех детей.

Мы часто выходим на велосипедах, катаемся. Не забываю тренироваться, делаю пробежки. Не до фильмов особо. Люблю смотреть компьютерные игры, но не играю, потому что мой кабинет в Питтсбурге. Смотрю «Ютуб» – Собчак, Дудя. Собчак с Гудковым вчера посмотрел. Видно, что он позитивный по жизни, таких мало.

Люди — эгоисты: не могут перетерпеть, объединиться. Мы с женой больше ругались до коронавируса, а сейчас объединились, проводим всё время вместе. Скучаю по хоккею, но в семье сейчас идиллия. Уже все мультики знаю наизусть – «Король Лев», «Алладин», «Немо». Они такие интересные, что мне обязательно надо до конца досмотреть. Это не наш «Винни-Пух». В нашем детстве была единственная радость – «Ну, погоди!», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.