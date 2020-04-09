Малкин: уже ролики заказал, чтобы кататься. Уже не знаешь, что придумать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проводит время в самоизоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.

«Спортсмены привыкли, что много тренировок, мыщцы болят, и нужны массажи, восстановление. Иногда всё болит, приходится иногда своими руками что-то делать. У меня есть массажёр, но это всё равно не то. Я уже ролики заказал, чтобы на роликах кататься. Уже не знаешь, что придумать. Надеюсь, нам хватит сил перетерпеть», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Также предлагаем вам посмотреть персональную тренировку Евгения Малкина.