Малкин: уже ролики заказал, чтобы кататься. Уже не знаешь, что придумать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проводит время в самоизоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.
«Спортсмены привыкли, что много тренировок, мыщцы болят, и нужны массажи, восстановление. Иногда всё болит, приходится иногда своими руками что-то делать. У меня есть массажёр, но это всё равно не то. Я уже ролики заказал, чтобы на роликах кататься. Уже не знаешь, что придумать. Надеюсь, нам хватит сил перетерпеть», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Также предлагаем вам посмотреть персональную тренировку Евгения Малкина.
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