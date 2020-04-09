Малкин: матом ругаюсь по-русски, но редко. Вообще, я интеллигент

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что редко ругается матом.

«Самые запоминающиеся поступки тренеров? У нас один раз в «Питтсбурге» было собрание, ещё Мишель Террьен был тренером, и оно 3–4 часа длилось. А обычно максимум полчаса. Он сказал, что мы смотрим вчерашний матч, который проиграли, и считаем свои ошибки, и ушёл. Потом мы его позвали, а он сказал, что мы неправильно посчитали, и заставил ещё раз смотреть матч. А это очень нудно и неинтересно — смотреть свою игру. После второго просмотра он пришёл, посмотрел подсчёты, бросил пульт в телевизор и сказал, что мы не умеем ни играть, ни считать.

Вообще, тренерская работа очень сложная. Нужно найти подход к 20 мужикам, найти «химию» между ними. Нужно быть тонким психологом. Ругаются ли матом в Америке? Ну конечно! Я только по-русски ругаюсь, но редко. Вообще, я интеллигент», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.