Панарин: если бы не хоккей, стал бы гнать самогон. Весь алкоголь был под нами
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос, чем бы занимался, если бы не хоккей.
«Чем занимался, если бы не хоккей? Так как я заканчивал вечернюю школу, наверное, в крупных компаниях меня не ждали. В Коркино бы замутил бизнес. У меня как раз бабушка пекла пирожки и продавала.
У меня всё семейство гнало самогон. Весь алкоголь был под нами. Но я ни разу в жизни самогон не пробовал. Ко мне в гости приходили друзья постарше и пробовали его, а потом бабушка на дедушку ругалась», — сказал Панарин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Александра Кержакова.
Панарин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
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