Панарин — о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко, сидим четвёртую неделю

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проводит время в самоизоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.

«Фляга уже подъезжает немножко. Мы уже сидим четвёртую неделю. Серёга (Бобровский. — Прим. «Чемпионата») тренируется без остановки, я на диване забазировался. У меня сегодня выходной на самом деле. На карантине тренируемся и едим. Я учусь готовить. Сегодня выходной, расслабуха идёт. Дождь на улице, особо не позагорать. А так, уже шнопак сгорел.

Мы уже выпили всё, запасы кончились. Сейчас пошли в зал отрабатывать.

Как обстановка в США? По статистике не очень хорошо, мягко говоря. Но мы находимся в доме, особо не чувствуем. Выезжали в магазин, проехать вообще по городу, посмотреть, как там. Машины на улицах передвигаются, людей поменьше. Пляжи закрыты, магазины закрыты. Но мне нужно было купить ракетки для тенниса, я им позвонил, мне сказали, что могут вынести с заднего двора. В магазин заезжать нельзя. В Гринвиче так же было, я заезжал в алкогольный магазин, он только на вынос работал.

В Нью-Йорке, судя по новостям, вообще жопа. Пока здесь отсиживаемся. Но даже когда мы были в Нью-Йорке неделю назад, особо не чувствовалось. Дома сидишь, особо не передвигаешься.

Мы остались в Америке, потому что мы и Бобровские купили здесь дома. Вовремя на самом деле. В доме попроще пережидать, на улицу можно выйти. Здесь у них ещё солнце, бассейн, можно что-то делать. Не представляю, как в квартире можно проходить через это. А если представить, что раньше не было Интернета, телефона, «Инстаграма»… Что делать вообще? Книги читать?

Приехали на машине к Бобу. Должны были попозже ехать, но подумал, что могут перекрыть границы и мы не попадём. Приехали сюда на недельку, ну, пока не выгонят. Я уже сократил расходы, не обедаю. Не знаю, может, ещё дней пять», — рассказал Панарин в прямом эфире в «Инстаграме».