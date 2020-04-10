Панарин: если урежут зарплаты на 40-60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями по поводу возможного сокращения зарплат из-за коронавируса.
«Думают, с игроками обсуждают условия, с лигой. В РПЛ урезают на 40-60%? Ааа. Думаю, у нас поменьше будет. Если от 40% до 60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь? Тогда я, пожалуй, пропущу следующий год. У нас пока непонятно. Говорят, в районе 20-30%.
Да, я дышать в любом случае могу, не жалуюсь. Но у нас же ещё налог – я где-то 45-50% плачу до 20% этих, а 20-30% — это ещё сверху. Какой-то баран у тебя написал. Подожди, я сейчас кусаться буду, собака. «Панарин звездобол. Он гражданин России, поэтому платит налог 13%». Ладно, буду спокойно объяснять без оскорблений. Я плачу налоги в Америке, потому что живу больше полугода в Америке. Ослина», – сказал Панарин в прямом эфире «инстаграма» Александра Кержакова.
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