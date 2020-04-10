Житник — о доигровке сезона в НХЛ в одном городе: бредовая идея. Она не сработает

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.
«Честно скажу, попытки НХЛ зацепиться за сезон меня огорчают. Одна новость нелепее другой: то предлагают разыграть Кубок Стэнли в августе, то провести его в одном городе в «пульке» из 8-16 команд. На мой взгляд, это, мягко говоря, нереально.
Август – это совершенно нехоккейное время. Да, в своё время Кубки Канады и мира проводились именно в конце этого месяца, но там речь шла об избранных – лучших хоккеистах мира, которые могут включиться в любое время дня, ночи и года. А основная масса хоккеистов на выходе из летнего отпуска не смогут завестись с кнопки – как машина, нужно время для разогрева.
Ещё более бредовая идея турнира в одном городе – как сейчас модно говорить, на удалёнке. Она может сработать в индивидуальном виде спорта, но не в командном. Условно, если Хабиб и Фергюсон подерутся на необитаемом острове, это станет событием, за которым будет следить весь мир. А быстрый плей-офф НХЛ из восьми команд на одной арене никого не возбудит. Это будет нарушение всех традиций лиги и принципов хоккейной игры», – цитирует Житника Russia-Hockey.
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