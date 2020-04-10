Панин: ни в коем случае не хотел «убивать» Зернова. Он развернулся в мою сторону

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин признался, что не хотел травмировать форварда «Авангарда» Дениса Зернова, и прокомментировал сравнение с Дарюсом Каспарайтисом.

«Ехал ли я «убивать» Зернова? Нет, ни в коем случае. Хотел сыграть поближе. Такой момент получился, что он развернулся в ту сторону, откуда я бежал. Если бы он поехал вправо, там бы и столкновения никакого не было. А он немножко затормозил и повернулся в мою сторону. Ни в коем случае не хотел его «убивать», у меня нет цели кому-то сделать больно. В первую очередь хочу оттеснить соперника от шайбы.

Я видел силовые приёмы Дарюса, у него было много крутых хитов за карьеру. Но я бы себя не стал сравнивать с Дарюсом. Потому что Каспарайтис – это Каспарайтис, а я – это я. Может быть, со стороны кому-то виднее, поэтому нас и сравнивают», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

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