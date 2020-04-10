Быков: имбирь по 4000 рублей – маразм. Всегда есть люди, старающиеся нажить состояние

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России и Швейцарии.
«Слышал и про имбирь, и про лимон, об этом много пишут. Действительно, имбирь полезен для иммунитета, в своё время я тоже много его использовал. Мы уделяем внимание иммунитету постоянно, а не только из-за коронавируса. Имбирь, лимон и другие витамины употребляем. Это этика подхода к своему здоровью. Имбирь за 4000 рублей, конечно, уже маразм. Во все времена есть люди, которые стараются нажить какое-то состояние. Что тут сделаешь.
В Швейцарии тоже был период, когда не было масок, дезинфицирующих средств. Постепенно всё стало появляться, начали давать определённое количество в одни руки, объясняли населению. Все относятся лояльно, понимают, что набирать только для себя – это неправильно. С продуктами и другими вещами здесь перебоев нет.
Все стараются подходить ответственно, самоизолироваться. Хотя, конечно, как и во всём мире, есть молодёжь, которая подходит к карантину неосознанно, думает, её это не коснётся. С этим борются власти, полиция, есть штрафы. Паники нет», — сказал Быков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Елене Кузнецовой.
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