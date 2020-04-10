«Сын уже переболел, но тесты ему не делали, сказали, он молодой». Быков – о коронавирусе

Бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион в качестве игрока и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера Вячеслав Быков уже долгое время живёт в Швейцарии, но внимательно следит и за событиями в России. «Чемпионат» поговорил с ним о том, как он справляется с карантином, об обстановке в Швейцарии и о мерах, принимаемых Россией для борьбы с коронавирусом.

«Сын уже переболел. Все симптомы были, а тесты ему не делали, врачи сказали сидеть дома»

— Как вы переживаете эпидемию, сидите дома, соблюдаете карантин?

— Как и все, стараюсь быть дисциплинированным, сознательным гражданином, который должен самоизолироваться и ждать того момента, когда жизнь снова вступит в обычное русло.



— Не скучно дома сидеть?

— Скучать можно хоть в казино, хоть на дискотеке. У меня достаточно дел – семья, дочь, сын, внуки. Есть чем заняться – побольше побыть в кругу семьи, пообщаться. С внуком много играем в разные игры, так что дел хватает. Сад, огород…



— Сажаете помидоры и огурцы?

— Раньше и помидоры были, и огурцы. Когда уехал в Россию работать, с этим стало сложнее, поэтому сейчас выращиваем фруктовые – кустарники, саженцы, ягоды.



— В магазин выходите?

— По надобности да. Но сейчас чаще всего сын привозит продукты.

Вячеслав Быков с сыном Фото: facebook.com/pages/89-Andreï-Bykov

— На улицах люди ходят в масках и перчатках? Ваш сын экипируется?

— Сын уже переболел, врачи сказали, у него теперь есть иммунитет.



— У него был подтверждённый коронавирус?

— Все симптомы были, а тесты ему не делали, сказали, он молодой. Сначала была тенденция, что молодые не болели, вот и моему сыну сказали просто сидеть дома. Они с подругой два месяца просидели. Потом оказалось, что и молодые, и дети заболевают.



— У нас многие ругаются, что в России тесты не всем делают.

— Конечно, если бы была возможность, лучше делать тест, иначе неизвестно, переносчик ты или нет, а ты можешь других людей перезаражать. Тем более, чтобы сбить пик эпидемии, нужна самоизоляция, поменьше выходить на улицу, носить маски. Кто-то говорит, что маски не нужно носить, но я, когда выхожу, надеваю и маску, и перчатки, и очки, и бейсболку, потом оставляю это всё вне дома.



— Не боитесь, что остальные члены семьи могли заразиться от вашего сына?

— Он приезжает время от времени, и мы аккуратно всё делаем, соблюдаем необходимые меры. Он продукты оставляет, мы говорим, сохраняя дистанцию.

«Имбирь по 4000 рублей – это маразм. Всегда есть люди, которые стараются нажить состояние»

— Как в Швейцарии с продуктами? В России все сначала гречкой запасались, потом на имбирь перекинулись, он раз в 10 подорожал.

— Слышал и про имбирь, и про лимон, об этом много пишут. Действительно, имбирь полезен для иммунитета, в своё время я тоже много его использовал. Мы уделяем внимание иммунитету постоянно, а не только из-за коронавируса. Имбирь, лимон и другие витамины употребляем. Это этика подхода к своему здоровью.



— За 4000 рублей имбирь покупать совершенно не хочется.

— Нет, конечно, это уже маразм. Во все времена есть люди, которые стараются нажить какое-то состояние. Что тут сделаешь.

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— Маски в России тоже подорожали, сейчас по 50 рублей штука.

— В Швейцарии тоже был период, когда не было масок, дезинфицирующих средств. Постепенно всё стало появляться, начали давать определённое количество в одни руки, объясняли населению. Все относятся лояльно, понимают, что набирать только для себя – это неправильно. С продуктами и другими вещами здесь перебоев нет.



Все стараются подходить ответственно, самоизолироваться. Хотя, конечно, как и во всём мире, есть молодёжь, которая подходит к карантину неосознанно, думает, её это не коснётся. С этим борются власти, полиция, есть штрафы. Паники нет.



— В России тоже в последние дни люди начали гулять.

— Многие живут в четырёх стенах, по несколько человек, это трудно. Президент же говорил, что понять можно, но сейчас нет другого выхода, кроме как переждать этот момент. Нужно с пониманием относиться к этому. Всё зависит от воспитания. Если человек думает, что его пронесёт, он всё равно должен понимать, что может принести болезнь или смерть кому-то другому.



— Но многие этого не понимают.

— Сознательность во многом зависит от воспитания, поэтому мы должны в нашей стране уделять большое внимание развитию культуры, обучению. Осознание идёт от воспитания. Удивлён, что некоторые спортсмены, даже заслуженные, позволяют себе такие вольности. А это же пример подрастающему поколению, другим людям. Непозволительно так себя вести.



Если тебе это безразлично, ты всё равно можешь быть разносчиком, по большому счёту ты можешь стать преступником. Я бы так это охарактеризовал. Все санкции и штрафы ничего не значат, если ты принёс беду в дом другому.



Спорт тоже играет в обществе объединяющую и воспитательную роль, мы не должны об этом забывать. Это очень серьёзно! Мы много времени уделяем физическому воспитанию, но культура – ещё более важный аспект. Именно на культуре мы воспитываем осознанного человека. Спорт – сильный инструмент для помощи родителям и школе в плане воспитания, становления личности.

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«Россия всё грамотно делает. Какие только беды ни приходили к нам, мы всегда выходили победителем»

— Коронавирус нанёс большой удар и по экономике.

— Смотрю новости, мне кажется, государство старается реагировать, и новый премьер-министр активно и грамотно ведёт эту работу вместе с Собяниным, членами правительства. Сравнивая со Швейцарией, другими странами Европы, Россия всё грамотно делает, чтобы избежать пика, когда больницы перегружены и не было бы возможности оказать людям помощь. Мне импонируют шаги, которые предпринимает Россия.



— Владимир Путин теперь каждую неделю обращается к народу, вчера о половцах и печенегах высказался.

— Действительно, в Россию какие только беды не приходили с разных сторон, но мы всегда выходили из них победителем, с высоко поднятой головой. Это один из примеров того, что и с этим должны справиться.

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— Вам со стороны видится, что в России реагируют на эту ситуацию лучше, чем в странах Европы?

— Мне кажется, да. В Италии очень тяжёлая ситуация, в Швейцарию оттуда тоже всё моментально перешло. Не были приняты жёсткие меры, правительства стараются по-другому реагировать. Тоже неплохо, но в Испании тяжеловато, во Франции тоже. Идёт и информационная эпидемия, иногда непросто отделить зёрна от плевел.



С одной стороны, нагнетают, но может быть, это и правильно. Поступают так, чтобы люди перестали относиться к ситуации снисходительно. С другой стороны, перенасыщение информацией ведёт к панике, и непросто найти золотую середину. Мне кажется, в России с этим достаточно успешно справляются. Важно не только рассказывать о тяжёлых последствиях, но и показывать, что делают из положительного.



Мне кажется, правительство с президентом уделяют большое внимание и экономике. Сейчас весь мир находится в рецессии, потом надо будет всем миром взяться за дело. Эта ситуация – возможность сделать какие-то выводы.

Владимир Путин и Вячеслав Быков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Самое время всему народу сплотиться.

— Всему миру, не быть однополярным миром. Мне очень импонировало, что наши военные медики прилетели в Италию, это было грандиозно. То, что Америке поставили самолёт с медикаментами. Наша страна помимо самопожертвования всегда отличалась доброй волей, благородством, душевностью.



— В России, помимо помощи другим странам, люди тоже помогают друг другу. Знаю несколько случаев, когда арендодатели снижали цены на квартиру своим жильцам или вообще разрешали не платить в этом месяце.

— Это правильно, нужно подходить с пониманием, а не строить из себя врага. Поступать нужно так, чтобы не только тебе хорошо было. А что сейчас будет твориться в Африке, что будет с беженцами, с лагерями, в которых живут в Сирии? Это всему миру какой-то урок.



В Швейцарии помощью занимается «Красный крест», люди оставляют им одежду, питание, а организация развозит помощь нуждающимся. Здесь заботятся обо всех слоях общества, не забывают о тех, кому сложно – кто живёт в непростых условиях, кто находится в тюремном заключении. В такой сложной ситуации нужно помогать друг другу. Как показывает практика, в такие моменты и преступность снижается, говорят даже, что люди меньше болеют. Как в войну. Добрее нужно быть.