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Маннинен: сейчас у всех достаточно времени, чтобы пересмотреть записи игр прошлых сезонов

Маннинен: сейчас у всех достаточно времени, чтобы пересмотреть записи игр прошлых сезонов
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен рассказал о ситуации с коронавирусом в Финляндии.

«Тренировки идут по плану, но иногда приходится импровизировать. Я бегаю на свежем воздухе и делаю круговые тренировки дома. Всё время провожу со своей девушкой и нашей собакой. Готовим и вместе тренируемся.

Что происходит в Финляндии? Столичный регион закрыт, так же как и все рестораны по стране. Жителям рекомендуется не посещать публичные места, а также избегать ненужных передвижений по городу.

За год до перехода в «Йокерит» я выступал в Швеции, так что у меня был опыт игры и жизни за границей. Конечно, есть различия в жизни в России и в Финляндии: культура, быт. Но в целом картина схожа, потому что большую часть времени я занимаюсь хоккеем.

Болельщикам я рекомендую проводить время с семьями, заботиться о своих близких. Сейчас у всех достаточно времени, чтобы пересмотреть записи игр прошлых сезонов», – цитирует Маннинена пресс-служба уфимского клуба.

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