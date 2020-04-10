Московское «Динамо» — о юбилее Ерёменко: стена, чемпион, легенда

Московское «Динамо» на официальном сайте поздравило легендарного воспитанника клуба Александра Ерёменко с 40-летним юбилеем.
«Александр является воспитанником хоккейной школы московского «Динамо» и за годы выступления в бело-голубых цветах достиг невероятных высот — трижды становился чемпионом России и дважды поднимал Кубок Гагарина над головой.
За своё мастерство и вклад в победу сборной на чемпионатах мира Еременко был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а также почётным званием заслуженного мастера спорта.
Коллектив ХК «Динамо» поздравляет Александра с праздником, желает ему крепкого здоровья, безграничного оптимизма, благополучия в семейной жизни и личного счастья! Новых блестящих побед и великих достижений!», – говорится в поздравлении.
Видео можно посмотреть в официальной группе московского клуба в «ВКонтакте».
Следующий сезон станет для 40-летнего голкипера 16-м в стане московского «Динамо» и 23-м в профессиональной карьере на высшем уровне.
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