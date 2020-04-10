МХЛ продлила паузу в розыгрыше Кубка Харламова до 30 апреля

Молодёжная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о мерах на фоне пандемии коронавируса. Согласно заявлению, было принято решение продлить паузу в розыгрыше плей-офф до 30 апреля.
«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать», — указано в сообщении лиги.
Ранее сообщалось, что КХЛ провела совещание с руководством всех клубов МХЛ, продолжающих борьбу за Кубок Харламова, и предложила вариант проведения турнира после окончания летних отпусков и предсезонной подготовки в августе 2020 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 100 тыс. человек.
- 10 апреля 2020
-
19:50
-
19:34
-
19:13
-
18:39
-
18:08
-
17:54
-
17:31
-
16:30
-
16:24
-
16:02
-
15:52
-
15:20
-
15:13
-
14:52
-
14:30
-
14:02
-
13:49
-
13:30
-
13:01
-
12:45
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:47
-
10:21
-
10:06
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
07:42
-
07:29
-
04:04
-
00:55