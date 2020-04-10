МХЛ продлила паузу в розыгрыше Кубка Харламова до 30 апреля

Молодёжная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о мерах на фоне пандемии коронавируса. Согласно заявлению, было принято решение продлить паузу в розыгрыше плей-офф до 30 апреля.

«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать», — указано в сообщении лиги.

Ранее сообщалось, что КХЛ провела совещание с руководством всех клубов МХЛ, продолжающих борьбу за Кубок Харламова, и предложила вариант проведения турнира после окончания летних отпусков и предсезонной подготовки в августе 2020 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 100 тыс. человек.