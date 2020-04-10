Источник: московское «Динамо» продлит контракты с Григорьевым, Тарасовым и Алексеевым

Защитник Михаил Григорьев, нападающие Даниил Тарасов и Андрей Алексеев продлят контракты с московским «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». О сроках новых соглашений не сообщается.
Действующие контракты Григорьева, Тарасова и Алексеева истекают 30 апреля 2020 года.
29-летний Григорьев в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «0». В шести встречах Кубка Гагарина защитник забил один гол.
28-летний Тарасов в 52 матчах регулярного чемпионата заработал 32 (17+15) балла при показателе полезности «+6». В трёх матчах Кубка Гагарина форвард отметился тремя результативными передачами.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова со счётом 4-2 обыграли «Спартак».
- 10 апреля 2020
-
20:59
-
20:40
-
20:15
-
19:50
-
19:34
-
19:13
-
18:39
-
18:08
-
17:54
-
17:31
-
16:30
-
16:24
-
16:02
-
15:52
-
15:20
-
15:13
-
14:52
-
14:30
-
14:02
-
13:49
-
13:30
-
13:01
-
12:45
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:47
-
10:21
-
10:06
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
07:42