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Источник: московское «Динамо» продлит контракты с Григорьевым, Тарасовым и Алексеевым

Источник: московское «Динамо» продлит контракты с Григорьевым, Тарасовым и Алексеевым
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Михаил Григорьев, нападающие Даниил Тарасов и Андрей Алексеев продлят контракты с московским «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». О сроках новых соглашений не сообщается.

Действующие контракты Григорьева, Тарасова и Алексеева истекают 30 апреля 2020 года.

29-летний Григорьев в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «0». В шести встречах Кубка Гагарина защитник забил один гол.

28-летний Тарасов в 52 матчах регулярного чемпионата заработал 32 (17+15) балла при показателе полезности «+6». В трёх матчах Кубка Гагарина форвард отметился тремя результативными передачами.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова со счётом 4-2 обыграли «Спартак».

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