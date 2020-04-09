Бочаров: Кагарлицкий усилил бы «Динамо», но нужно учитывать потолок зарплат

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего СКА Дмитрия Кагарлицкого в столичный клуб.

«Я был бы не против. Я не менеджер, но, думаю, Дима усилил бы нашу команду. Тем более он был в нашем коллективе. Отличный человек и хоккеист.

Стоит он недёшево. Тут нужно учитывать потолок зарплат либо увольнять кого-то», — сказал Бочаров в прямом эфире в «Инстаграме» на странице «Динамо».

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Динамо» со счётом 4-2 обыграло «Спартак».