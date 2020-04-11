НХЛ рассматривает вариант возобновления сезона на нейтральных стадионах без зрителей

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал о возможных вариантах завершения сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Сыграть на нейтральных аренах и без зрителей? Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Но такая перспектива не является предпочтительной. Наша цель — подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены и двигаться дальше. Но сейчас ещё рано говорить, какой путь нам стоит выбрать. Мы рассматриваем несколько вариантов завершения регулярного чемпионата и розыгрыша полноценного плей-офф. Затем будет межсезонье и начнётся новый сезон. Он будет полным. У нас есть время подготовиться. Мы хотим продолжить сезон. Мне кажется, что хоккеисты полностью нас поддерживают в этом плане, и это очень хорошо. Общаясь с представителями профсоюза, я ещё ни разу не слышал, чтобы кто-то из игроков захотел завершить сезон, если только власти не скажут нам поступить таким образом. Мы продолжаем работать», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тыс.
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