Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 11 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 11 апреля.



2010 год. ХК МВД — «Локомотив» — 2:1 (седьмой матч серии)

ХК МВД в драматичном седьмом матче выбил «Локомотив» из плей-офф.



2015 год. «Ак Барс» — СКА — 2:4 (первый матч серии)

СКА обыграл «Ак Барс» в первом матче финала, три гола забило звено Панарин — Шипачёв — Дадонов.



2016 год. «Металлург» — ЦСКА — 2:3 ОТ (третий матч серии)

«Металлург» отыгрался на последней минуте основного времени, но в овертайме ЦСКА выиграл благодаря голу Стефана Да Косты.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран мира.