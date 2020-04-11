Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 11 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 11 апреля.
2010 год. ХК МВД — «Локомотив» — 2:1 (седьмой матч серии)
ХК МВД в драматичном седьмом матче выбил «Локомотив» из плей-офф.
2015 год. «Ак Барс» — СКА — 2:4 (первый матч серии)
СКА обыграл «Ак Барс» в первом матче финала, три гола забило звено Панарин — Шипачёв — Дадонов.
2016 год. «Металлург» — ЦСКА — 2:3 ОТ (третий матч серии)
«Металлург» отыгрался на последней минуте основного времени, но в овертайме ЦСКА выиграл благодаря голу Стефана Да Косты.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран мира.
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