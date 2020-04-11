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Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 11 апреля

Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 11 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 11 апреля.

2010 год. ХК МВД — «Локомотив» — 2:1 (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 7-й матч
11 апреля 2010, воскресенье. 17:00 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Цветков (Новак, Штрбак) – 20:35' (5x3)   1:1 Ткаченко (Чернквист, Руденко) – 32:53' (5x5)   2:1 Кокарев (Новак, Угаров) – 34:02' (5x5)

ХК МВД в драматичном седьмом матче выбил «Локомотив» из плей-офф.

2015 год. «Ак Барс» — СКА — 2:4 (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
11 апреля 2015, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Панарин – 16:01' (5x4)   0:2 Торесен (Ковальчук, Белов) – 20:23' (5x5)   0:3 Дадонов (Шипачёв, Рукавишников) – 21:05' (5x5)   0:4 Шипачёв (Панарин) – 45:28' (5x5)   1:4 Азеведу (Мирнов, Мёллер) – 50:45' (5x4)   2:4 Захарчук (Глухов, Варнаков) – 57:35' (5x5)

СКА обыграл «Ак Барс» в первом матче финала, три гола забило звено Панарин — Шипачёв — Дадонов.

2016 год. «Металлург» — ЦСКА — 2:3 ОТ (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
11 апреля 2016, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Зарипов (Ли, Мозякин) – 36:16' (5x5)   1:1 Да Коста (Зайцев) – 49:19' (5x5)   1:2 Зайцев (Телегин, А. Радулов) – 51:55' (5x4)   2:2 Коварж (Зарипов, Сёмин) – 59:43' (6x5)   2:3 Да Коста (Денисов, Зайцев) – 78:12' (5x4)

«Металлург» отыгрался на последней минуте основного времени, но в овертайме ЦСКА выиграл благодаря голу Стефана Да Косты.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран мира.

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