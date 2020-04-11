Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» продлил контракт с Романом Савченко

«Локомотив» продлил контракт с Романом Савченко
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Романом Савченко, информирует официальный сайт ярославского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.

31-летний Савченко в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов. В шести встречах Кубка Гагарина Роман отдал две результативные передачи.

В общей сложности защитник провёл в КХЛ 602 матча, в которых набрал 154 (56+98) очка при показателе полезности «-23» и 374 минутах штрафа.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата ярославский клуб занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «железнодорожники» проиграли «Йокериту» со счётом 2-4.

Мактавиш: все понимали, что дебют Денисенко в НХЛ вопрос времени
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020