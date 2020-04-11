Задоров: не говорил, что ненавижу Россию. Но моим детям безопаснее в США, тут стабильность

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал свои слова о том, что его семье будет лучше жить в США.



«Считаю, неправильно загонять человека в рамки. Если человек хочет прогрессировать, он должен играть с лучшими в мире. Нет ничего зазорного, чтобы попробовать себя в НХЛ. Платить за это деньги правительству? За что — непонятно.



Мой пример. Я воспитанник ЦСКА, начинал в «Белых Медведях», потом тренер перевёл нас в ЦСКА. Мы ездили на турниры, на сборы, всё за счёт наших родителей. Клюшки, форму тоже покупали родители. Меня воспитали родители, это они в меня вкладывались, а не правительство. Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где я хочу быть, и должен платить за это какой-то налог?



То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, — это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить. Но в нашей стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь. Здесь знаешь, что если вложишь деньги, то они не зависят от цен на нефть. Стабильность — самое главное. Я бы хотел жить в России, я люблю нашу страну.



Патриотизм проявляется не в том, где живёшь, а в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы в нашей стране ситуация изменилась. Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь живут пожилые люди и как в России они выживают. Я хочу это изменить. Всё познаётся в сравнении. Задаёшься вопросом, почему у нас так не могут жить, хотя у нас богатая страна. Мы можем жить лучше, я хочу требовать это от нашего государства», — рассказал Задоров в эфире «Инстаграма».

Задоров: моей семье будет лучше в США. Мне не нравится то, что сейчас происходит в России