Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Задоров: моей семье будет лучше в США. Мне не нравится то, что сейчас происходит в России

Задоров: моей семье будет лучше в США. Мне не нрав
Задоров: моей семье будет лучше в США. Мне не нравится то, что сейчас происходит в России
Хоккей / НХЛ 0

Защитник американского клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров ответил на вопросы подписчиков в «Инстасториз». В частности, российский хоккеист ответил на вопрос, где он планирует жить после завершения карьеры.

«Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что для моей семьи здесь будет лучше», — написал Задоров.

24-летний россиянин перебрался в Северную Америку в 2012 году. Спустя два года Никита дебютировал в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз». За «Колорадо» Задоров играет с сезона-2015/2016. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Никита сыграл 64 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+6" и 65 минутах штрафного времени.

Губерниев — о Задорове: чудак на букву «м». Он знает о корпоративной солидарности?
«Представьте, НХЛ прервёт матч КХЛ». Посольство России в США предупреждает
В том числе российских хоккеистов из НХЛ, критиковавших новый закон об интернете.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020