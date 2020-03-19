Задоров: моей семье будет лучше в США. Мне не нравится то, что сейчас происходит в России
Защитник американского клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров ответил на вопросы подписчиков в «Инстасториз». В частности, российский хоккеист ответил на вопрос, где он планирует жить после завершения карьеры.
«Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что для моей семьи здесь будет лучше», — написал Задоров.
24-летний россиянин перебрался в Северную Америку в 2012 году. Спустя два года Никита дебютировал в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз». За «Колорадо» Задоров играет с сезона-2015/2016. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Никита сыграл 64 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+6" и 65 минутах штрафного времени.
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В том числе российских хоккеистов из НХЛ, критиковавших новый закон об интернете.
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