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Каспарайтис прокатил в тележке сына, одетого в хоккейный шлем

Каспарайтис прокатил в тележке сына, одетого в хоккейный шлем
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис опубликовал в «Инстаграме» пост с видео, на котором он, одетый в хоккейную амуницию и в роликовых коньках, катит тележку с маленьким сыном, у которого в руках клюшка, а на голове хоккейный шлем.

Видео, снятое в Майами (штат Флорида, США), подписано хештегом #imisshockey («Я скучаю по хоккею»).

Активная карьера Каспарайтиса прошла с 1988 по 2009 год. Он выступал за московское «Динамо», клубы НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также за казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. С 2014 по 2018 год играл за литовские клубы и сборную Литвы.

В составе Объединённой команды стал победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле.

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