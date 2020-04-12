11 лет назад «Ак Барс» стал первым в истории КХЛ обладателем Кубка Гагарина
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. 12 апреля 2009 года завершился первый в истории чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная сетка плей-офф сезона-2008/2009.
В финале Кубка Гагарина встречались «Локомотив» и «Ак Барс». В ходе финальной серии команда Кари Хейккиля вела 3-2, однако подопечным Зинэтулы Билялетдинова удалось перевести противостояние в решающий матч.
КХЛ - плей-офф. Финал. 7-й матч
12 апреля 2009, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Морозов (Первышин) – 50:04' (5x5)
«Золотой» победный гол, ставший единственным в решающей встрече, забил капитан «Ак Барса» нападающий Алексей Морозов. Действующий президент КХЛ отличился на 51-й минуте, воспользовавшись передачей Андрея Первышина. Матч на ноль провёл финский голкипер Фредрик Норрена.
Руководитель или пешка в большой игре? К чему приведёт КХЛ президент Морозов
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