Руководитель или пешка в большой игре? К чему приведёт КХЛ президент Морозов

В КХЛ официально произошла смена власти. Дмитрий Чернышенко, ушедший на государственную службу, вчера, 14 февраля, передал полномочия президента КХЛ Алексею Морозову. Бывший хоккеист, известный по своим успешным выступлениям за «Ак Барс», в последнее время руководил МХЛ, а сейчас пошёл на повышение. Кстати, пост президента Молодёжной лиги Морозов тоже сохранил.

Смена власти на руководящем посту – это такой процесс, который подразумевает перемены. Глобальные или локальные, качественные или бутафорские, внешние или внутренние. Что же ждёт КХЛ с приходом Морозова? Давайте разбираться.

Морозов – народный кандидат

Наверное, если бы пост президента КХЛ был выборным, и неравнодушные к хоккею обычные люди сами выбирали бы нового главу лиги, то Морозов бы обошёл в этом голосовании других кандидатов. Дело в том, что у него прекрасная репутация, заработанная за долгие годы успешной игровой карьеры. Морозов всегда создавал образ положительного хоккеиста, этакого джентльмена-бомбардира, подающего пример молодому поколению как своей статистикой, так и поведением и внешним видом. В 2008-м в Квебеке Морозов был капитаном сборной России, которая спустя 15 лет выиграла золото чемпионата мира. На следующий год «золотой» капитан со своей командой закрепил успех в Берне, а в 2010 году Морозов нёс российский флаг на открытии Олимпиады в Ванкувере.

Конечно, у Морозова, как и у всех, были свои хейтеры (особенно в районе Уфы), но для основной массы людей в России капитан «Ак Барса» и сборной был любимцем. Самое главное, что за период своей работы в МХЛ Морозов нисколько не подмочил свою репутацию, не растерял авторитет. Впрочем, это вовсе не значит, что он был идеальным руководителем. Если разбираться, то за годы его правления МХЛ не только не добилась какого-то прогресса, но и утратила прежние позиции. Морозов на посту президента МХЛ был тише воды, ниже травы, и впервые по-настоящему выступил только после того, как нашу молодёжную лигу зацепил в резонансном интервью Игорь Ларионов.

Ларионов вынес сор из избы, но МХЛ нужна встряска. Морозов мог молчать вечно У Молодёжной лиги нет никакого положительного фона, и в этом виноват её руководитель.

Но молчание и видимое бездействие в этом случае сыграли только на руку Морозову. В глазах большинства людей (которые, возможно, и не слышали, что экс-игрок «Ак Барса» рулил МХЛ) он остался великолепным в прошлом хоккеистом, а не чиновником-популистом (как тот же Третьяк в ФХР), и доверие в массах к нему будет гораздо больше, чем у того же Дмитрия Чернышенко.

Морозов будет поистине народным президентом КХЛ, которому на первых порах точно будут верить люди, и ждать от него перемен в лучшую сторону. Но и для правящей верхушки КХЛ он был самым удобным претендентом на столь важный пост.

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Морозов продолжит линию партии

За годы своего правления в МХЛ Морозов не показал себя самостоятельным и харизматичным руководителем. В Молодёжной лиге не произошло каких-то знаковых реформ, а её президент предпочитал быть невидимкой. Руководитель такого формата – идеальный вариант для нынешней КХЛ, где никому сейчас не нужна революция. Здесь есть группа влиятельных людей, которым невыгодно выдвигать себя на первые посты, а очень удобно оставаться в роли серых кардиналов. Очевидно, что сейчас Морозов будет лишён свободы творчества и просто продолжит воплощение идей прошлого президента КХЛ. Об этом говорит и то, что Морозов будет работать с командой Чернышенко, и его первое интервью в новой ипостаси.

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Морозов сразу же дал понять, что он готов быть полноценным преемником Чернышенко, и выразил полную поддержку существующей линии развития КХЛ, выбранной при прошлом президенте. Он точно так же стоит за жёсткий потолок зарплат и легализацию аренды. Он собирается работать над расширением лиги в Азию (читай, узбекский «Хумо») и Европу. Я уверен, что Старый Свет здесь упомянут для красного словца, так как никаких реальных перспектив экспансии в хоккейные страны Европы у КХЛ сейчас нет. Разумеется, Морозов обеспокоен массовым оттоком российской молодёжи за океан и пока не видит возможности для участия клубов КХЛ в Лиге чемпионов, а тема матчей с НХЛ находится на стадии «будем разговаривать и прорабатывать».

На пресс-конференции Морозов не сказал ничего нового, просто повторив все основные тезисы развития КХЛ, которые были провозглашены при Чернышенко. И на первых порах это, наверное, не так плохо. Смена президента КХЛ нагрянула довольно неожиданно, у предыдущего руководителя осталось несколько незавершённых дел, и новому лицу стоит закончить хорошие начинания. Наверняка именно Морозов войдёт в историю российского хоккея, как руководитель, при котором будет, наконец, введён жёсткий потолок зарплат. И это только добавит ему вистов в глазах общественности. То же самое касается и официальной легализации аренды, хотя эта реформа далеко не всеми воспринимается, как благо. Если при Морозове будут доведены до ума эти важные изменения, и КХЛ, благодаря им, станет более конкурентной и интересной, то все от этого только выиграют. По большому счёту, сейчас Морозов вступает в новую должность с одной задачей – ничего не испортить, и с ней новый глава КХЛ должен справиться.

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КХЛ нужен самостоятельный президент

Пожалуй, у раннего Морозова мало шансов на провал в роли президента КХЛ. Но что будет дальше? Бытовало мнение, что он станет лишь временной фигурой, пока из ИИХФ не освободится Рене Фазель, но стройность этой версии слегка опровергает четырёхлетний контракт с КХЛ, подписанный Морозовым. Конечно, это не означает, что весь этот срок президентом лиги будет Морозов, тем более что он сам заявил о планируемой встрече со швейцарцем на чемпионате мира. Но, опять же, нет никаких гарантий, что Фазель возглавит КХЛ в сентябре. У Рене отличные отношения с влиятельными людьми из российского хоккея, он всегда отстаивает интересы нашей страны на международной арене, но ведь вовсе необязательно, что в качестве благодарности Фазелю преподнесут пост президента КХЛ. Это может быть и другая должность, менее энергозатратная и более символическая.

Так что ни в коем случае нельзя исключать вариант, при котором главой КХЛ останется Морозов. И это уже будет совсем другой расклад. На первых порах президентской деятельности Морозову будет достаточно руководить КХЛ по заготовленным конспектам, но уже очень скоро от него потребуются самостоятельные и смелые решения. Способен ли на них Морозов? Его работа в МХЛ положительного ответа на этот вопрос, увы, не дала.

Допустим, при Морозове будет введён жёсткий потолок зарплат. Но вслед за ним необходим ещё целый ряд шагов, на которые будет способен властный и в меру жёсткий руководитель, нацеленный на развитие КХЛ не на словах, а на деле. Поставить все клубы в равные условия (не на бумаге), действительно уменьшить отток в Америку средних хоккеистов (таланты уедут в любом случае), разобраться в отношениях с ФХР, под дудку которой уже не первый год пляшет вроде бы частная КХЛ. Понять, так ли нужно лиге расширение в нехоккейные страны, или лучше помочь российским клубам, у которых есть богатая история, но нет денег. Продолжать медийно продвигать КХЛ, сделать трансляции всех матчей доступными и бесплатными, улучшить работу соцсетей лиги. Наконец, перевести всё официальное видео от КХЛ на более удобные платформы, чтобы люди забыли про громоздкий плеер на сайте лиге.

НХЛ – бесплатно, а КХЛ – за деньги. С показом хоккея в России что-то не так За просмотр всех матчей лучшей лиги мира в интернете вы не отдаёте ни копейки, а за трансляцию «Куньлунь» — «Нефтехимик» просят 75 рублей.

Работы – непочатый край, и очень хочется, чтобы результаты этой работы мы видели не только в официальных отсчётах, где у КХЛ всегда всё хорошо и прогрессивно, а на деле. Справится ли с этим Морозов? Вопрос больше риторический. Стать этаким Гэри Бэттменом (жёстким и одиозным руководителем, которого многие ненавидят, но при нём НХЛ продолжает развиваться огромными шагами уже много лет) для КХЛ у Морозова точно не получится, потому что избавиться от различных групп влияния нереально любому президенту лиги. В нашем хоккее, как и во всей стране, правят олигархи с обширными связями, и они «сожрут» любого талантливого руководителя с непопулярными идеями. Да и Морозов, откровенно говоря, пока не похож на человека, который способен изменить всё.

Требовать от Морозова чего-то подобного было бы просто глупо, однако хочется, чтобы он вырос в соответствии с занимаемым постом, и хотя бы старался быть самостоятельным руководителем, а не просто говорящей головой со свитой серых кардиналов, пешкой в большой игре. КХЛ нужны смелые идеи и харизматичные личности, и пока ещё есть надежда, что Морозов оправдает лучшие ожидания.