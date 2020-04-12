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Холланд рассказал, что Буре должен был оказаться в «Детройте», но «Ванкувер» его опередил

Холланд рассказал, что Буре должен был оказаться в «Детройте», но «Ванкувер» его опередил
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал, что «красные крылья» на драфте НХЛ 1989 года в шестом раунде должны были выбрать российского нападающего Павла Буре, однако выбиравший раньше «Ванкувер Кэнакс» перехватил россиянина. «Кэнакс» выбрали Буре под 113-м номером, а «Детройт» 116-м задрафтовал Далласа Дрейка.

«Мы должны были потратить наш пятый пик на Буре. Наш европейский скаут Кристер Рокстрем на протяжении 45 минут пытался убедить Джима Деволлано и главу скаутского отдела Нейла Смита взять Буре.

Нас на две строки опередил «Ванкувер». Возможно, если бы у нас играли Фёдоров и Буре, это было бы нечто. А в 11-м раунде мы задрафтовали Константинова», — приводит слова Холланда Detroit Sports Nation.

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