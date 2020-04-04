Незабитый буллит Буре в финале Кубка Стэнли. Главный промах в карьере Русской Ракеты

Этот момент справедливо называют ключевым в розыгрыше Кубка Стэнли — 1994. Это были первые игры плей-офф НХЛ, которые транслировало российское телевидение, а карьера Русской Ракеты — знаменитого Павла Буре — была на самом взлёте. 10-й номер «Ванкувера» буквально разрывал оборону «Рейнджерс» во главе с Сергеем Зубовым и Брайаном Личем, но для того, чтобы одолеть «синерубашечников», которых тренировал Майк Кинэн, его усилий было недостаточно.



Итак, четвёртый матч финала Кубка Стэнли. 7 июня 1994 года навсегда запомнится болельщикам «рейнджеров» знаменитым спасением голкипера Майка Рихтера, которое с тех пор почтительно назовут The Save. В той серии «Ванкувер» выиграл в гостях первый матч (3:2 ОТ), затем проиграл на выезде и дома (1:3 и 1:5), поэтому четвёртая встреча на льду ванкуверского «Пасифик Колизеума» была ключевой. Выиграют «Кэнакс» — счёт сравняется и всё начнётся заново, а победа ньюйоркцев делала шансы Буре и компании практически призрачными.

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К середине второго периода «Ванкувер» вёл со счётом 2:1 и очень неплохо играл. В одной из затяжных атак «рейнджеры» излишне увлеклись штурмом ворот Кирка Маклина и упустили быстроногого Буре. Знаменитый Брайан Лич не уследил за Русской Ракетой и был вынужден зацепить того клюшкой, чтобы Павел не убежал один на один. Главный арбитр Терри Грегсон без колебаний показал, что назначает штрафной бросок.



Это был по-настоящему драматичный, театральный момент. Забей Буре — и вся серия могла повернуться иначе. «Ванкувер» наверняка отстоял бы преимущество в две шайбы, выиграл матч и сравнял счёт в серии. Но получилось всё по-другому.



Буре, разогнавшись как следует, сделал классическую обводку влево-вправо, пытаясь раскачать голкипера «Рейнджерс» Майка Рихтера, но вратарь в потрясающем шпагате выставил щиток и отбил шайбу. Буллит остался нереализованным, а «Ванкувер» потерял тот импульс, который у него был, в то время как «рейнджеры» наоборот, обрели уверенность. Это был главный промах в карьере Русской ракеты, так близко к Кубку Стэнли, как в этой серии, он не был никогда.

«Рихтер чуть выкатился, потом обратно отступил. Он не оставил мне места», — объяснял позже Буре. «Я уже делал подобное против Павла. Но тогда он смог забить, а на этот раз у него не получилось», — ответил Рихтер. «Важность этого сейва огромна. Он дал нам шанс выиграть матч», — восторгался позже Майк Кинэн.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Тот сейв закрепил за Рихтером место в славной истории «Рейнджерс». После того, как голкипер остановил Буре, «синерубашечники» забросили три шайбы подряд, выиграли матч и сделали счёт в серии 3-1. Судьба Кубка, правда, всё равно решилась значительно позже — в седьмой игре, когда ньюйоркцы выиграли со счётом 3:2.



«Буре был, наверное, самым динамичным талантом в хоккее на тот момент. Рихтер же ещё не достиг вершины своей игры. «Колизеум» замолчал сразу же после сейва вратаря, стало очень тихо — можно было услышать возгласы на скамейке «Рейнджерс». Тот матч ньюйоркцам помог выиграть Сергей Зубов, который вернулся в строй после травмы, он набрал 3 очка, а «Ванкувер» не смог выиграть, не смотря на 8 попыток реализовать большинство. Когда прозвучала сирена, Рихтер с восторгом поднял руки в воздух. Это было захватывающее возвращение «рейнджеров», которые после матча стали в одной победе от Кубка Стэнли, который не завоёвывали с 1940 года. В этом матче было много героев — Лич, Зубов, Алексей Ковалёв. Но никто из них не сыграл большую роль, чем Майк Рихтер, который выиграл ключевой эпизод всей этой серии», — писал обозреватель официального сайта «Рейнджерс» Майк Черни.

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«Кинэн говорит, что Буре — самый «электрический» форвард лиги. Вчера вечером Майк Рихтер выключил это электричество», — так описал этот момент в своём отчёте о матче журналист New York Times Дэйв Андерсон.



Два года спустя Рихтер в составе сборной США выиграет Кубок мира, но к Кубку Стэнли больше так подобраться и не сможет. Павел Буре в 1998-м станет национальным героем, забив 5 голов в полуфинале Олимпиады в Нагано, но в плей-офф НХЛ сыграет ещё только два раза, так и не дойдя до финальной серии.

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