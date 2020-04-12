Пуустинен: сезон без легионеров — это не более чем слухи. Надеюсь, границы откроют

Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен поделился мнением о вероятности проведения следующего сезона КХЛ без легионеров в свете ситуации с коронавирусом.

«Ничего подобного не слышал. Думаю, это пока не более чем слухи, потому что никто ничего точно не знает, да и не может знать. Всё, что мы можем, — это сидеть и ждать, пока вирус и не утихнет и мы не начнём возвращаться к нормальной жизни. До старта нового сезона ещё несколько месяцев. Надеюсь, он начнётся в нормальном формате, как и должен, а я приеду в Россию в июле.

Что нам остаётся? Только надеяться, что границы откроют и лето будет нормальным, насколько это возможно. Весь мир остановился, но нельзя всё закрыть на слишком долгое время. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Пуустинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Замятину.