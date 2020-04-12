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Пуустинен: сезон без легионеров — это не более чем слухи. Надеюсь, границы откроют

Пуустинен: сезон без легионеров — это не более чем слухи. Надеюсь, границы откроют
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен поделился мнением о вероятности проведения следующего сезона КХЛ без легионеров в свете ситуации с коронавирусом.

«Ничего подобного не слышал. Думаю, это пока не более чем слухи, потому что никто ничего точно не знает, да и не может знать. Всё, что мы можем, — это сидеть и ждать, пока вирус и не утихнет и мы не начнём возвращаться к нормальной жизни. До старта нового сезона ещё несколько месяцев. Надеюсь, он начнётся в нормальном формате, как и должен, а я приеду в Россию в июле.

Что нам остаётся? Только надеяться, что границы откроют и лето будет нормальным, насколько это возможно. Весь мир остановился, но нельзя всё закрыть на слишком долгое время. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Пуустинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Замятину.

«Все хотели закончить сезон КХЛ. Жаль, но уже не узнать, на что была способна «Сибирь»
Лучший снайпер «Сибири» Юусо Пуустинен надеется, что следующий год станет для его команды триумфальным и не верит в сезон без легионеров.
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