«Спартак» продлит на два сезона контракт с 35-летним защитником Рыловым

Защитник Яков Рылов договорился о заключении нового контракта на два сезона со «Спартаком». Об этом сообщил хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского защитника. Действующее соглашение 35-летнего защитника с красно-белыми истекает 30 апреля 2020 года.

«Мы договорились о новом контракте со „Спартаком“. Срок — два года», — цитирует Николаева ТАСС.

Рылов выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне Яков стал самым результативным защитником команды, в 60 матчах регулярного чемпионата набрав 35 (7+28) очков. В трёх матчах плей-офф российский защитник сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-3". В среднем Рылов проводил на льду больше 21 минуты.