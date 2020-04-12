«Спартак» продлит на два сезона контракт с 35-летним защитником Рыловым
Защитник Яков Рылов договорился о заключении нового контракта на два сезона со «Спартаком». Об этом сообщил хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского защитника. Действующее соглашение 35-летнего защитника с красно-белыми истекает 30 апреля 2020 года.
«Мы договорились о новом контракте со „Спартаком“. Срок — два года», — цитирует Николаева ТАСС.
Рылов выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне Яков стал самым результативным защитником команды, в 60 матчах регулярного чемпионата набрав 35 (7+28) очков. В трёх матчах плей-офф российский защитник сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-3". В среднем Рылов проводил на льду больше 21 минуты.
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