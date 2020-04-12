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Маршессо: готов играть плей-офф с сентября по октябрь. Пусть новый сезон начнётся позже

Маршессо: готов играть плей-офф с сентября по октябрь. Пусть новый сезон начнётся позже
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал неизменное стремление Национальной хоккейной лиги доиграть сезон и определить обладателя Кубка Стэнли.

«Невозможно, чтобы всё было кончено. Честно говоря, не могу сыграть 70 матчей регулярного чемпионата и не сыграть в плей-офф. Этого не может быть. Уверен, НХЛ считает так же. Именно поэтому мы обязательно разыграем Кубок Стэнли, а у «Вегаса» есть хороший шанс победить. Знаю, есть другие 16 команд, которые думают так же. Нужно найти правильный формат серий. Лично я не против, чтобы плей-офф длился с сентября по октября, пусть начало следующего сезона будет позже. Мы должны найти способ сыграть плей-офф.

Что сделаю первым делом, когда всё вернётся к нормальной жизни? Пойду на стадион и буду кататься на коньках. Потом пойду в ресторан», — приводит слова Маршессо RDS.

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