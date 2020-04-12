Артюхин: заканчивать не думаю, с удовольствием бы продолжил играть в «Витязе»
Нападающий подмосковного «Витязя» Евгений Артюхин поделился мыслями о своём будущем.
«Да, я планирую играть дальше, заканчивать не думаю. Хотелось бы поиграть ещё. Пока разговора не было конкретного с «Витязем», нет информации у меня. Но я бы с удовольствием остался и продолжил играть в Подольске. Пока конкретики нет, ждём и надеемся на лучшее.
Сейчас я уехал за город, наслаждаюсь природой и стараюсь поддерживать себя в форме, тренироваться. В целом нормально всё протекает. Много бытовых дел пришлось отменить в нынешней ситуации, которые можно было бы сделать. Так что сейчас отдыхаю и в то же время стараюсь держать себя в форме», – приводит слова Артюхина «Р-Спорт».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Голкипер «Витязя» Ежов продемонстрировал отличную координацию. Видео
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
20:31
-
19:57
-
19:43
-
18:56
-
18:32
-
17:49
-
17:42
-
16:45
-
16:25
-
15:57
-
15:42
-
15:31
-
15:20
-
15:05
-
14:38
-
14:25
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:52
-
12:33
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
10:47
-
10:20
-
10:01
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:00
-
04:08
-
03:32
Партнерский контент