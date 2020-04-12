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Артюхин: заканчивать не думаю, с удовольствием бы продолжил играть в «Витязе»

Артюхин: заканчивать не думаю, с удовольствием бы продолжил играть в «Витязе»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подмосковного «Витязя» Евгений Артюхин поделился мыслями о своём будущем.

«Да, я планирую играть дальше, заканчивать не думаю. Хотелось бы поиграть ещё. Пока разговора не было конкретного с «Витязем», нет информации у меня. Но я бы с удовольствием остался и продолжил играть в Подольске. Пока конкретики нет, ждём и надеемся на лучшее.

Сейчас я уехал за город, наслаждаюсь природой и стараюсь поддерживать себя в форме, тренироваться. В целом нормально всё протекает. Много бытовых дел пришлось отменить в нынешней ситуации, которые можно было бы сделать. Так что сейчас отдыхаю и в то же время стараюсь держать себя в форме», – приводит слова Артюхина «Р-Спорт».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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