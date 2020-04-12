Коварж — о финале ОИ-1998: если бы не Шталенков, Чехия бы вас 6:0 разорвала

Чешский голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж вспомнил финальный матч олимпийского хоккейного турнира 1998 года между сборными Чехии и России (1:0).
«Вы (россияне. — Прим. «Чемпионата») постоянно плачете, что мы выиграли только благодаря Гашеку. Я бы вам всем желал посмотреть этот матч, потому что звездой среди вратарей был не Гашек, а вратарь сборной России Шталенков. Если бы его не было, мы бы вас просто 6:0 разорвали. Так вот. Посмотрите повтор, пожалуйста (смеётся)», –сказал Коварж в прямом эфире в «Инстаграме» на странице «Автомобилиста».
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы со счётом 1-4 уступили «Сибири».
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